"Dass ist das Dümmste überhaupt", polterte Kyrgios im Vorfeld des Turniers und ließ die Organisatoren wissen, was er von dieser Regelung hält.

Wimbledon ist das einzige der vier Grand-Slam-Turniere, bei dem die Doppel-Partien über drei Gewinnsätze entschieden werden. "Ich verstehe nicht, warum Best-of-Five gespielt wird. Niemand will Best-of-Five im Doppel spielen, niemand will bei Best-of-Five-Matches im Doppel zuschauen", so der 26-Jährige.

Zudem befürchtet Kyrgios, dass die potenziell langen Doppel-Matches seine Leistungen in der Einzel-Konkurrenz negativ beeinflussen könnten. "Es macht keinen Sinn. Für mich lief es hier im Einzel immer gut, deshalb bin ich nicht begeistert, an meinem Ruhetag fünf Sätze Doppel spielen zu müssen", sagte Kyrgios.

Die Nummer 45 der Welt machte jüngst keinen Hehl daraus, dass er sich an der Church Road trotz hochkarätiger Konkurrenz um Novak Djokovic, Rafal Nadal und Co. durchaus Chancen ausrechnet.

Kyrgios: "Kann jeden schlagen"

"Ich weiß, dass ich jeden schlagen kann, wenn ich gut serviere und gut spiele", so Kyrgios: "Ich habe in diesem Jahr schon Top-10-Spieler ziemlich alt aussehen lassen."

Bei den Rasen-Turnieren in Stuttgart und Halle erreichte Kyrgios jeweils das Halbfinale, schlug dabei unter anderem Stefanos Tsitsipas, aktuell die Nummer sechs der Rangliste.

In Wimbledon trifft der Australier am Dienstag in der ersten Runde auf den Briten Paul Jubb. In der Doppel-Konkurrenz starten Kyrgios und Kokkinakis am Mittwoch ins Turnier.

Die Australian-Open-Champions treffen in der ersten Runde auf Soonwoo Kwon aus Südkorea und Aljaž Bedene aus Slowenien.

