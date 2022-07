Es sollte nur ein Allerweltsinterview nach einem erwartbaren Erstrundensieg werden, doch Jelena Ostapenko antwortete dermaßen offen, dass die Aussagen in den sozialen Netzwerken viral gingen.

Die Lettin hatte bereits mit 6:2, 5:1 gegen Rebecca Marino aus Kanada geführt, musste aber dennoch über drei Sätze kämpfen, um weiterzukommen.

Ostapenko war es hernach wichtig, unmissverständlich klarzustellen, wie die Kräfteverhältnisse liegen.

"Ich bin froh, dass ich gewonnen habe, denn mein Niveau ist um Längen besser als ihres - und das habe ich gezeigt", teilte die Lettin dem Publikum mit. Die Tatsache, dass Marino das Match trotzdem noch einmal spannend machen konnte, habe nur daran gelegen, dass sie selbst ein paar Bälle verschlagen habe", so Ostapenko.

Diplomatie? Nicht Ostapenkos Ding

Gut zweieinhalb Wochen später erklärte die Nummer 17 der Welt in Wimbledon, weshalb sie dermaßen deutlich geworden war und auf eine diplomatischere Antwort verzichtet hatte.

In Gesprächen mit den Medien erzähle sie, was ihr durch den Kopf gehe. So einfach sei das. "Wozu Interviews geben, wenn man nicht sagt, was man denkt?", so Ostapenko.

Diesen Wesenszug pflege sie auch im privaten Umfeld. Sie sei "immer ehrlich zu Freunden und engen Vertrauten, und das ist es, was sie an mir mögen".

Ostapenko im Achtelfinale gegen Maria

Im Achtelfinale von Wimbledon bekommt es Ostapenko nun mit Tatjana Maria zu tun.

Von der Papierform her ist sie favorisiert, die starken Vorstellungen der Deutschen deuten aber auf ein enges Duell hin. Es könnte spannend werden, was Ostapenko nach der Partie zu sage hat ...

Schett schwärmt von Maria: "Eine Inspiration für alle"

