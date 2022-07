Im vierten Satz hielten Fans, Trainer und auch Novak Djokovic den Atem an - Jannik Sinner war beim Stand von 2:5 unglücklich gestürzt.

Der Südtiroler hielt das linke Fußgelenk, das Gesicht schmerzverzerrt.

So ein wenig erinnerte die Situation an die French Open, als Alexander Zverev in ähnlicher Position am Boden lag - und die Partie sowie das Turnier abbrechen musste.

Wimbledon Mega-Comeback! Djokovic dreht Match gegen Sinner und verhindert K.o. VOR 3 STUNDEN

Bei Sinner war es zum Glück nicht so schlimm.

Toll war aber die Reaktion von Djokovic.

Der Serbe zögerte nicht, stieg über das Netz auf die Seite von Sinner und half dem 20-Jährigen vorsichtig auf die Beine.

Tolle Aktion des Titelverteidigers.

