Im vergangenen Jahr war Kerber im Anschluss an den Turniersieg in Bad Homburg bis ins Halbfinale von Wimbledon vorgestoßen. Dieses Jahr beginnt der Höhepunkt der Rasensaison im Londoner All England Club am 27. Juni.

(SID)

