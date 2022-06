Am ersten Turniertag in Wimbledon schlagen direkt große Namen auf. Heute ab 14:30 Uhr startet Novak Djokovic auf dem Centre Court gegen den Südkoreaner Soonwoo Kwon in die Mission Titelverteidigung.

Ab 15:15 Uhr bekommt es Jan-Lennard Struff Auf Court 1 mit dem an fünf gesetzten Spanier Carlos Alcaraz zu tun.

Im Anschluss an das Match des 32 Jahre alten Warsteiners startet Angelique Kerber gegen Kristina Mladenovic in das Grand-Slam-Turnier.

Eurosport.de begleitet die Begegnungen hier für Euch im Liveticker:

Weitere Spiele und Ergebnisse am Montag

Alejandro Davidovich Fokina (ESP) - Hubert Hurkacz (POL/7)

Oscar Otte (GER/32) - Peter Gojowczyk (GER)

Andy Murray (GBR) - James Duckworth (AUS)

Jannik Sinner (ITA/10) - Stan Wawrinka (SUI)

Daniel Altmaier (GER) - Mikael Ymer (SWE)

- Mikael Ymer (SWE) Astra Sharma (AUS) - Tatjana Maria (GER)

15:06 Uhr - Novak Djokovic - Soonwoo Kwon 4:3

Zu Null holt sich Djokovic das 4:3. Inzwischen liegt der 20-fache Grand-Slam-Champion auch nach Total Points vorne. 22:20 steht es hier für den Weltranglistenzweiten. Kwon serviert und gerät bereits unter Druck.

15:03 Uhr - Novak Djokovic - Soonwoo Kwon 3:3

Nach 22 Minuten steht hier alles wieder auf Anfang! Kwons Rückhand-Longline landet im Netz, der Serbe hat seinen ersten Breakball. Und er nutzt ihn sofort: Kwons zweiter Aufschlag ist ein besserer Einwurf, der Serbe dominiert den Ballwechsel vom Return weg und profitiert dann davon, dass der Südkoreaner seine Rückhand Cross ins Aus schlägt. 3:3.

15:00 Uhr - Novak Djokovic - Soonwoo Kwon 2:3

Mit seinem fünften Ass verkürzt der Titelverteidiger auf 2:3. Es scheint, als taue der Serbe nach seinem schwachen Beginn langsam auf.

14:55 Uhr - Novak Djokovic - Soonwoo Kwon 1:3

Im Eiltempo bestätigt der Südkoreaner das Break. Ein bärenstarker Auftakt für den 24-Jährigen, der sich gerade bei eigenem Aufschlag überhaupt keine Blöße gibt.

14:55 Uhr - Novak Djokovic - Soonwoo Kwon 1:2

Der Djoker kommt zum ersten Mal in die Bredouille: Erst geht eine freie Vorhand des Serben hinter der Grundlinie ins Aus, es ist bereits sein fünfter Unforced Error. Dann erspielt sich Kwon mit einem krachenden Vorhand-Winner zwei Breakbälle. Und mit einem weiteren Vorhand-Winner holt sich Kwon das Break! Überraschender Auftakt in dieses Match.

14:50 Uhr - Novak Djokovic - Soonwoo Kwon 1:1

Auch Kwon muss in seinem ersten Aufschlagspiel über Einstand gehen, bringt nur vier seiner acht ersten Aufschläge ins Feld. Kommt der erste Serve, macht der 24-Jährige in seinem ersten Service-Game 100 Prozent der Punkte. Auch er schlägt zwei Asse - und gleicht mit einem Ass durch die Mitte zum 1:1 aus.

14:45 Uhr - Novak Djokovic - Soonwoo Kwon 1:0

Djokovic schlägt vermeintlich ein Ass zum Spiel, doch das Hawk-Eye zeigt: Der Ball berührt die Linie knapp nicht. Stattdessen zwingt Kwon den Serben über Einstand, doch Djokovic macht dann doch mit einem Ass das erste Spiel zu.

14:40 Uhr - Novak Djokovic - Soonwoo Kwon 0:0

Djokovic und Kwon betreten den Platz. Der Südkoreaner gewinnt den Münzwurf und entscheidet sich dafür, dass der Serbe zuerst servieren soll. In wenigen Minuten geht es bei geschlossenem Dach los!

Info - Djokovic der turmhohe Favorit

Der Südkoreaner ist die Nummer 81 der Weltrangliste. Bei den French Open rang er dem Russen Andrey Rublev den ersten Satz ab, schied aber schlussendlich dennoch bereits in Runde eins mit 7:6 (7:5), 3:6, 2:6 aus. Djokovic ist der turmhohe Favorit, gewann die zurückliegenden drei Wimbledon-Turniere. Zuletzt scheiterte der Serbe 2017 im Viertelfinale durch Aufgabe an Tomáš Berdych.

Info - Djokovic gewann einziges Duell

2021 bei Djokovic Heimturnier in Belgrad trafen die beiden zum ersten und bisher einzigen Mal aufeinander. In Serbien gewann der Lokalmatador im Achtelfinale des Sandplatzturnieres souverän 6:1, 6:3.

Info - Djokovic in Wimbledon "zusätzlich" motiviert

Auf der Pressekonferenz vor dem Auftakt in Wimbledon erklärte Superstar Novak Djokovic, weiterhin nicht gegen Corona geimpft zu sein und sich auch künftig nicht impfen zu lassen. Das stellte er zwei Tage vor Beginn des Rasenklassikers klar. Die Aussicht, nicht bei den US Open antreten zu dürfen, sei für Djokovic aber eine "zusätzliche Motivation, in Wimbledon gut zu spielen", sagte er. Den ersten Schritt kann Djokovic heute ab 14:30 Uhr tun. | Zum ausführlichen Bericht

Djokovic: Drohendes US-Open-Aus "eine zusätzliche Motivation"

12:48 Uhr - Regen in Wimbledon

In Wimbledon regnet es. Die Matches auf den Außenplätzen sind unterbrochen - darunter auch die Partie zwischen Maximilian Marterer und dem Slowenen Aljaz Bedene (4:3 im ersten Satz). Auf dem Centre Court (14:30 Uhr MESZ) und dem Court 1 (14:00 Uhr MESZ) beginnt der Spielbetrieb allerdings ohnehin erst später. Beide Plätze können überdacht werden.

Hallo und herzlich willkommen

Hallo und herzlich willkommen zum ersten Turniertag in Wimbledon. Novak Djokovic beginnt ab 14:30 Uhr auf dem Centre Court gegen den Südkoreaner Soonwoo Kwon. Im zweiten Match auf Court Nr. 1 trifft Jan-Lennard Struff ab 15:15 Uhr auf Carlos Alcaraz. Im Anschluss daran startet Angelique Kerber gegen Kristina Mladenovic ins Turnier. Pascal Steinmann begleitet die Auftaktmatches hier für Euch live im Ticker.

