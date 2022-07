Was wäre passiert, wenn Nick Kyrigos Wimbledon gewonnen hätte?

Der Tennissport hätte einen umstrittenen Wimbledon-Champion bekommen.

Einen, der bei seinen regelmäßigen Ausbrüchen auf dem Platz nur allzu häufig die Grenze zur Unsportlichkeit überschreitet. Einen, der es den Referees gegenüber oft an Respekt fehlen lässt. Einen, der am 2. August in Canberra vor Gericht erscheinen muss , weil eine Ex-Freundin hässliche Vorwürfe gegen ihn erhebt.