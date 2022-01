Im Spiel gegen Rebecca Peterson verlor die an Nummer eins gesetzte Belarussin zwar eher knapp 7:5, 1:6, 5:7, doch gegen die Schwedin schlug Sabalenka erneut 21 Doppelfehler.

Diese Zahl war gleichbedeutend mit einem Negativ-Karriererekord der 23-Jährigen aus Minsk in einem WTA-Turnier-Hauptfeld.

Zuvor hatte sie bei den WTA Finals Mitte November 2021 in der Gruppenphase bereits gegen Iga Swiatek 16 und gegen Maria Sakkari 19 Doppelfehler geschlagen. Beim ersten Vorbereitungsturnier in Adelaide kamen 18 weitere gegen Kaja Juvan zu ihrer unrühmlichen Sammlung hinzu.

Sabalenkas letzter Turniererfolg stammt aus dem Mai 2021. Damals besiegte die 23-Jährige die Weltranglistenerste Ashleigh Barty auf Sand in Madrid 6:0, 3:6, 6:4.

Bei den letztjährigen Grand-Slam-Turnieren in Wimbledon und bei den US Open erreichte sie zudem jeweils das Halbfinale. Mittlerweile ist aber zumindest in Sachen Aufschlag sichtbar der Wurm drin.

