Bei den vor kurzem zu Ende gegangenen Australian Open verlor die Teenagerin im Achtelfinale gegen die ehemalige Weltranglistenerste Simona Halep nach Satzführung 6:3, 1:6, 4:6. Wie bei den French Open 2020 gab Swiatek auch in Adelaide keinen Satz ab. Im Finale gegen die an Nummer zwei gesetzte Bencic stürmte die Polin in 66 Minuten zum Turniersieg.

Im Anschluss sagte Swiatek ihren Start beim Turnier in Doha ab, sie wolle sich eine Pause gönnen. Die Tour der Frauen verlässt nach mehr als vier Wochen Australien, weiter geht es am 1. März in Lyon/Frankreich und Katar. Dort schlägt auch Angelique Kerber (Kiel) wieder auf. Die dreimalige Grand-Slam-Siegerin war bei den Australian Open bereits in der ersten Runde ausgeschieden.