Kerber gelangen im ersten Satz zwei Breaks zum 3:1 und 6:2, bei eigenem Service ließ die Kielerin dagegen keine Breakchance zu.

"Ich habe mich vom ersten Punkt an wohlgefühlt", sagte sie später: "Ich habe die Unterstützung der Fans sehr genossen und mich wie zuhause gefühlt. Deswegen spiele ich zurzeit auch so gutes Tennis."

Auch im zweiten Durchgang stellte die in Bad Homburg an Drei gesetzte Kerber mit einem Break zum vorentscheidenden 3:1. Als sie bei 4:2 dann gleich vier Breakchancen ihrer Gegnerin abwehrte, war deren Gegenwehr gebrochen. Nach 68 Minuten verwandelte der 34-Jährige ihren zweiten Matchball.

"Ich weiß auch nicht genau, warum es in Deutschland so gut läuft. Aber ich fühle mich mit den Fans im Rücken schon in Vorteil", meinte die Titelverteidigerin, die gegen Bronzetti ganze 42 Winner schlug.

Kerber jetzt gegen Cornet

Am Donnerstag stellt sich ihr im Viertelfinale nun Alizé Cornet (Frankreich/Nr. 9) als Gegnerin in den Weg, die am Mittwoch Tatjana Maria (Bad Saulgau) mit 7:6 (7:4), 6:4 ausschaltete.

"Das wird ein hartes Match, wir haben uns schon einige Schlachten geliefert. Aber ich bin bereit und ich denke, es wird ein gutes Match", sagte Kerber zuversichtlich. In direkten Duellen steht es 5:2 für die Deutsche (1:0 auf Rasen).

Die frühere Wimbledonfinalistin Lisicki (Berlin), die nach einer langen Verletzungspause nur noch auf Platz 804 der Weltrangliste geführt wird, setzte sich derweil gegen die Belgierin Greet Minnen 6:3, 2:6, 6:2 durch

Lisicki rechtfertigt Wild Card

Am Donnerstag trifft Lisicki auf Caroline Garcia.

Lisicki war erst Anfang Mai bei zwei kleineren Turnieren der ITF/USTA-Tour in Florida auf den Platz zurückgekehrt - eine jahrelange Leidenszeit inklusive Kreuzbandriss und Pfeifferschem Drüsenfieber liegt hinter ihr.

In Bad Homburg steht sie dank einer Wildcard im Hauptfeld und rechtfertigt das Vertrauen der Turnierveranstalter.

