Die 30-jährige Rumänin hatte am Donnerstag durch einen klaren 6:2, 6:1-Sieg im Viertelfinale gegen die US-Amerikanerin Amanda Anisimova das Ticket für die Vorschlussrunde gelöst.

"Ich hatte eine tolle Zeit in Bad Homburg, ich habe es sehr genossen, hier zu spielen. Ich möchte dem Turnier für die Organisation eines so großartigen Events danken, eines der besten, an denen ich je teilgenommen habe. Ich habe mich wie zu Hause gefühlt und hatte die besten Bedingungen, um anzutreten", schwärmte Halep und führte weiter aus:

"Es ist einzigartig, einen Centre Court zu sehen, der die ganze Zeit voll ist. Außerdem war das Publikum ist äußerst respektvoll und fantastisch zu mich."

Die ehemalige US-Open-Siegerin Andreescu, die durch Haleps Rückzug kampflos in das Endspiel von Bad Homburg einzieht, trifft im Finale am Samstag entweder auf Alize Cornet (Frankreich), die in der Runde der letzten Acht Deutschlands Nummer eins, Angelique Kerber, ausschaltete , oder deren Landsfrau Caroline Garcia, die Sabine Lisickis Siegeszug in Hessen stoppte

