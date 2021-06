Publiziert 15/06/2021 Am 14:16 GMT

Bei den French Open in Paris war sie zuletzt ebenfalls in der ersten Runde an der Tschechin Karolina Muchova gescheitert.

Nach dem Aus der Weltranglisten-129. ist die frühere Wimbledonsiegerin Angelique Kerber (Kiel) die letzte verbliebene Deutsche im Turnier.

Sie trifft in ihrem Auftaktmatch am Dienstagnachmittag auf die Japanerin Misaki Doi.

Die Dortmunder Qualifikantin Jule Niemeier hatte am Montag gegen die Weltranglistenzwölfte Belinda Bencic eine Überraschung knapp verpasst.

(SID)

