Vom 11. bis 19. Juni stehen die bett1open in Berlin auf dem Programm. Am 11. und 12. Juni findet die Qualifikation statt, ab dem 13. Juni gehen die Hauptfeldmatches des ATP-Turniers über die Bühne.

Spielbeginn ist bis einschließlich Samstag, 18. Juni, täglich um 11:00 Uhr. Am Sonntag, 19. Juni, startet das Doppel-Finale um 12:00 Uhr und das Einzelfinale um 15:30 Uhr.

Unter anderem kämpfen Cori Gauff, Andrea Petkovic, Ons Jabeur, Anett Kontaveit und Maria Sakkari in der deutschen Hauptstadt um den Sieg und wertvolle Weltranglistenpunkte.

Hier gibt es alle Informationen zur Übertragung des WTA-Turniers live aus Berlin.

"Servus TV" ist mit Beginn der Hauptfeldmatches am Montag, 13. Juni, täglich von etwa 11:00 Uhr bis 18:00 Uhr live im TV mit von der Partie.

"Servus TV" ist bei "Servus TV On", der neuen App des Senders, im Livestream mit dabei. Hier geht es auch nach 18:00 Uhr täglich mit der Übertragung weiter.

Eurosport.de berichtet ausführlich über das Turnier in Berlin. Hier gibt es auch Livescorings zu allen Matches in der deutschen Hauptstadt.

Iga Swiatek muss ihre Teilnahme am WTA-Rasenturnier in Berlin (11. bis 19. Juni) verletzungsbedingt absagen. Wie die Veranstalter der bett1open am Freitag in einer Pressemitteilung verkündeten, verhindert eine Schulterblessur den Auftritt der Polin. Swiatek hatte sich vor wenigen Tagen zum zweiten Mal die French Open gesichert. Im Finale ließ sie Coco Gauff keine Chance (6:1, 6:3). Auch ohne Swiatek kann sich das Teilnehmerfeld des WTA-500-Turniers aber sehen lassen. | Zum Bericht