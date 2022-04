"Aber es ist ein großartiges Gefühl. Ich bin sehr glücklich, dieses Match, dieses Turnier und meinen zweiten Titel auf der WTA-Tour gewonnen zu haben", fasste sie ihre Emotionen nach dem 6:3, 4:6, 6:2 gegen die Brasilianerin Laura Pigossi zusammen.

Seit August 2021 mischt Maria wieder im Spitzentennis mit, nachdem sie wenige Monate zuvor ihr zweites Kind zur Welt gebracht hatte. Dass sie sich ohne Anlaufschwierigkeiten wieder auf Augenhöhe mit der Konkurrenz befindet, verwundert aber nicht.

Maria hat ihre besten Ergebnisse als Mutter erzielt, erreichte 2017 sogar ihren Karriere-Höhepunkt - Platz 46 in der Weltrangliste. Ein Jahr später sicherte sie sich auf Mallorca schließlich ihren ersten WTA-Titel.

Dieses Bild spiegelt sich auch im Doppel wider. Dort reihte sich Maria 2016 auf Rang 54 der Weltrangliste ein und feierte seitdem drei ihrer insgesamt vier WTA-Titel.

Besonderer Rekord für Maria

Wie weit es für Maria nach ihrem zweiten "Comeback" geht, bleibt noch abzuwarten. Durch ihren Triumph in Bogotá machte sie einen riesigen Satz nach vorne und ist mittlerweile Nummer 114 der Welt. Und ganz nebenbei: Maria ist die erste zweifache Mutter seit der Jahrtausendwende, die sich einen WTA-Titel sichern konnte.

Ihr Erfolg könnte sich als Rückenwind über den Platz hinaus auswirken. Immerhin setzt sich die 34-Jährige bei der WTA für eine stärkere Unterstützung schwangerer Spielerinnen ein. Daran wolle sie in ihrer aktiven Laufbahn noch mitwirken. "Vielleicht bekomme ich noch ein drittes Kind und kehre erneut zurück - keine Ahnung", ließ sie zuletzt verlauten.

Jetzt muss sich aber erst einmal ihre unglaubliche Erfahrung in Kolumbien verarbeiten: "Es gibt keine Worte für diese Woche", ließ sie ihre Fans in den sozialen Medien wissen.

Eine richtige Tennis-Familie

Charlotte, die erste Tochter von Tatjana und Charles Maria, schickt sich indes bereits dazu an, ihrer Mutter in die Welt des Tennis zu folgen. "Ob sie mal versuchen will, Profi zu werden? Mal schauen", erklärte Maria jüngst bei "Tennisnet".

"Es kommt drauf an, ob sie das will. Wir würden sie unterstützen", führte sie weiter aus. Das achtjährige Tennistalent hat bereits einen eigenen Ausrüster. Ein besseres Umfeld könnte sie jedenfalls kaum bekommen. Neben der erfolgreichen Mutter gibt es auch noch Vater Charles, der sich als ehemaliger Trainer von Venus Williams einen Namen machte.

(mit SID)

