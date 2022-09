Mit erst 17 Jahren hat die Tschechin Linda Fruhvirtova ihr erstes Turnier auf der WTA-Tour gewonnen.

Im Finale der Chennai Open setzte sich der Teenager gegen die Polin Magda Linette in drei Sätzen 4:6, 6:3, 6:4 durch.

Ad

Nach dem Match zeigte sich die junge Siegerin überrascht: "Ich habe mich in meinem Spiel gut gefühlt und wusste, dass ich hier ein gutes Ergebnis erzielen kann, aber es war viel besser, als wir alle wahrscheinlich erwartet haben."

Davis Cup Kampfansage an Kanada: Deutschland will auch ohne Zverev frech sein VOR 6 STUNDEN

Neben dem Turniersieg in Pune verbesserte sich Fruhvirtova auch in der Weltrangliste auf Rang 74 und löste damit French-Open-Finalistin Coco Gauff (18) als jüngste Spielerin in den Top 100 des ATP-Rankings ab.

Fruhvirtova: Konkurrenz von der eigenen Schwester

Doch bereits jetzt droht dem Youngster Konkurrenz aus dem eigenen Lager. Die erst 15-jährige Schwester Brenda eifert Linda Fruhvirtova nach.

Mit einer Serie von 25 gewonnen Spielen in Folge sorgt die Jüngere der Fruhvirtova-Schwestern bereits für Aufsehen.

Zunächst nur in unterklassigeren Turnieren, doch möglicherweise in naher Zukunft auch auf der WTA-Tour. Ihr Debüt hat sie bereits gefeiert.

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: Langjähriger Federer-Coach erzählt: Darum hört der Superstar auf

"Federer magic" am laufenden Band: Die besten Schläge des Maestros

Davis Cup Alcaraz macht alles klar: Spanien als Gruppensieger nach Malaga VOR EINEM TAG