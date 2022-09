Danach habe sich abgezeichnet, dass ein Karriereende in greifbare Nähe rückt. "Er musste größere Anstrengungen leisten für relativ geringe Intensität", berichtete der Coach.

Federer habe schließlich selbst entschieden, dass er seine Karriere beenden wird. Aus Sicht von Paganini, der den Schweizer 22 Jahre lang trainierte, eine "clevere Entscheidung".

"Es geht ja nicht nur um das Knie. Roger hat in seiner Karriere extrem viele Matches gespielt und seinen Körper extrem beansprucht. Er musste in den letzten Jahren schon einen unglaublichen Aufwand betreiben, um auf Weltklasse-Niveau dabei zu sein", so der Fitness-Coach.

Der angekündigte Rücktritt sei daher "auch eine Erleichterung. Wir wollen ja nicht, dass er sich wieder verletzt und in seiner Zukunft dann körperliche Probleme hat."

Roger Federer ist "immer zu 100 Prozent pur"

Zugleich geriet der Schweizer Trainer angesprochen auf Federers größte Stärke geradezu ins Schwärmen. "Das Tennis und alles, was er gemacht hat auf dem Platz, sah aus, als ob es einfach und leicht und easy wäre", erklärte Paganini: "Du kannst ihm jeden Menschen auf diesem Planeten vor die Nase setzen, Federer wird sich aufrichtig für ihn interessieren und dafür sorgen, dass er sich wohlfühlt. Er ist ehrlich, aufrichtig und neugierig. Roger ist immer zu 100 Prozent pur."

Der Tennis-Star sei zudem äußerst spontan und "clever. Er kann zuhören. Er hat eine unglaubliche Qualität, selbstkritisch zu sein. Das ist eine enorme Stärke." Der Fitness-Coach ergänzte: "Er trat so auf, als ob es keine Grenzen gäbe. Aber für sich hat er seine Grenzen immer im Auge gehabt. Ich glaube, er wusste, dass er dieser Grenze immer näher kam."

