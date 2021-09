Die 27 Jahre alte Tennisspielerin aus Neuwied unterlag der an Position zwei gesetzten Belgierin Alison Van Uytvanck nach 1:58 Stunden mit 4:6, 6:3, 4:6.

Am Dienstag war bereits die Dortmunderin Jule Niemeier nach hartem Kampf in drei Sätzen an ihrer Auftakthürde Wera Lapko aus Belarus gescheitert.

Weitere deutsche Spielerinnen sind beim Hallenturnier in Kasachstan nicht am Start.

(SID)

