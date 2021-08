Für die dreimalige Grand-Slam-Siegerin Kerber war es die zweite Niederlage in den vergangenen 16 Matches. Zuvor hatte sie im Halbfinale von Wimbledon ebenfalls gegen Barty verloren, die nun im direkten Vergleich mit 4:2 führt. In der am Montag erscheinenden Weltrangliste wird Kerber auf Platz 18 geführt, so hoch war sie zuletzt im Januar 2020 notiert.

Kerber lag bereits 2:6, 0:2 zurück, wehrte sich dann aber vehement gegen die drohende Niederlage und nahm Barty zweimal den Aufschlag ab.

Die Chance, bei eigenem Service auf 4:2 zu erhöhen, ließ Kerber ungenutzt. Stattdessen setzte sich die stark servierende Barty (zwölf Asse, ein Doppelfehler) nach 74 Minuten Gesamtspielzeit durch.

Auch wenn Kerber ihren achten Tour-Titel auf Hartplatz verpasste, ist mit ihr in der derzeitigen Form auch bei den US Open in New York (30. August bis 12. September) zu rechnen. 2016 hatte sie in Flushing Meadows triumphiert.

