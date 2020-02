Die an Nummer eins gesetzte Halep drehte dabei im dritten Satz einen 1:3-Rückstand, musste aber nach einem Break zum 6:5 aus ihrer Sicht doch noch in den Tiebreak. "Vielleicht war ich in dem Spiel zu nervös", sagte die Rumänin nach dem Match. Im Tiebreak behielt sie allerdings die Nerven.

Das könnte Dich auch interessieren: Federers Ex-Coach glaubt an Wimbledon-Sieg

(SID)