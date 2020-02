Kenin konnte in ihrer Auftaktpartie nur selten an ihre Gala-Form aus Melbourne anknüpfen und musste sich nach genau zwei Stunden der Kasachin Rybakina geschlagen geben.

Die Nummer fünf der Setzliste konnte lediglich einen ihrer fünf Breakmöglichkeiten nutzen und leistete sich zudem insgesamt sechs Doppelfehler.

Ebenfalls in der ersten Runde scheiterte die an Nummer drei gesetzte Ukrainerin Elina Svitolina, die gegen Kenins Landsfrau Jennifer Brady mit 2:6 und 1:6 glatt in zwei Sätzen unterlag.

Das könnte Dich auch interessieren: Erstes Spiel nach 2728 Tagen: So lief das Clijsters-Comeback auf der Tour