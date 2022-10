"Simona scheint mir eine Person zu sein, die sich immer um Fairness bemüht hat. Sie war ein großartiges Vorbild für mich", führte Swiatek angesichts des Wirbels um Halep weiter aus.

"Ich weiß gar nicht, wie es nun weitergeht. Hoffentlich gibt es für uns und die Fans bald Klarheit", so der Superstar.

Swiatek fühlt mit ihrer Konkurrentin mit: "Aber es ist enttäuschend und sie muss sich wirklich schlecht fühlen", so die Polin. Für sie selbst sei es indes am wichtigsten, "immer sicher zu sein, mein Umfeld sicherer zu machen und vorsichtig zu sein. Also werden wir das tun".

Swiatek greift am Dienstagabend bei den WTA Finals in Texas erstmals an. Dann trifft sie im ersten Gruppenspiel auf Darja Kasatkina (ab ca. 23:00 Uhr).

