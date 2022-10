Die Gruppennamen sind inspiriert von großen US-amerikanischen Tennisspielerinnen wie Austin, die bei den US Open 1979 und 1981 den Titel holte.

Swiatek geht als klare Favoritin in das Event. Die Polin gewann in dieser Saison bereits acht Turniere, darunter die French Open und US Open. Gegen Gauff kommt es auch zur Wiederholung des diesjährigen French-Open-Finales, das Swiatek 6:0, 6:3 dominiert hatte.

Garcia, in diesem Jahr dreimalige Turniersiegerin, und Kasatkina, zwei Mal im Jahr 2022 erfolgreich, runden die Gruppe ab.

In der Gruppe Nancy Richey, benannt nach der heute 80-jährigen, zweimaligen Grand-Slam-Siegerin Richey, spielen zudem die Weltranglistenzweite und Wimbledon-Finalistin Ons Jabeur, die US-Amerikanerin Jessica Pegula (Nr. 3) sowie Maria Sakkari (5) und Aryna Sabalenka (7).

Die besten zwei Spielerinnen jeder Gruppe ziehen ins Halbfinale ein. Dort werden dann die beiden Finalistinnen ausgespielt. Im Vorjahr gewann Garbiñe Muguruza den Titel im Endspiel gegen Anett Kontaveit.

Tracy Austin Gruppe

1. Iga Swiatek

4. Coco Gauff

6. Caroline Garcia

8. Daria Kasatkina

Nancy Richey Gruppe

2. Ons Jabeur

3. Jessica Pegula

5. Maria Sakkari

7. Aryna Sabalenka

