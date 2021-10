Die 32 Jahre alte Azarenka spielt um ihren 22. Titel auf der WTA-Tour und den ersten in dieser Saison. "Sie hat sehr viel Erfahrung, insofern wird es ein schwieriges Match", sagte Badosa.

Nach ihrem Sieg vor neun Jahren steht Asarenka nun zum zweiten Mal im Endspiel in der kalifornischen Wüste.

Badosa hat in ihrer Karriere bislang nur in diesem Jahr beim Turnier in Belgrad triumphiert. Auf der Pressekonferenz nach dem Halbfinal-Triumph sagte die 23-Jährige: "Ich kann es immer noch nicht fassen, es ist ein unglaubliches Gefühl."

Durch ihre Erfolge in Indian Wells klettert sie ab Montag in der Weltrangliste erstmals unter die Top 20.

(mit SID)

