Für die Teenagerin sind die Tennis-Vereinigungen WTA (Frauen) und ATP (Männer) sowie der Weltverband ITF nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine zu weit hinter den Reaktionen etwa der Fußball-Verbände FIFA und UEFA zurückgeblieben.

Im Tennis sind Russland und Belarus nur vom Davis Cup (Männer) und dem Billie-Jean-King-Cup (Frauen) ausgeschlossen. Profis aus beiden Ländern dürfen hingegen mit dem Segen der ATP und der WTA weiter bei Turnieren einschließlich der vier Grand Slams antreten. Verboten ist nur die Nennung ihres Heimatlandes und die Präsentation ihrer Nationalflagge.

Kostjuk sagte nach ihrem Erstrundensieg gegen die aus der Ukraine stammende Belgierin Maryna Zanevska, "Russen bei einem Turnier zu sehen, verletzt mich". Zudem redeten diese nur noch darüber, "wie sie noch Geld überweisen können. Das ist für mich nicht akzeptabel." Nach dem Match kam es zwischen Kostjuk und Zanevska zu einer langen und innigen Umarmung.

Kostjuk beklagte angesichts des Kriegsgeschehens auch einen Mangel an Distanzierung russischer Spieler von der Regierung ihres Landes. "In dieser Angelegenheit kann man nicht neutral sein. Diese 'Kein Krieg'-Forderungen tun mir auch weh, weil sie keine wirkliche Substanz haben", erklärte Kostjuk.

Der neue Weltranglistenerste Daniil Medvedev etwa hatte nach Kriegsbeginn gesagt, dass "Tennis manchmal nicht so wichtig ist", allerdings keine Kritik an Russlands Invasion in die Ukraine geübt.

