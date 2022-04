Zuletzt hatte die Darmstädterin aufgrund einer Verletzung am Bein sowohl das WTA Masters in Indian Wells als auch ihre Teilnahme für Deutschland am Billie Jean King Cup abgesagt.

Erst am Dienstag hatte Petkovic zum Auftakt des Qualifikationsturniers für den Sandplatzklassiker in Madrid ihr Comeback auf der WTA-Tour gefeiert. Dabei ließ sie der Japanerin Misaki Doi beim 6:4, 6:2 keine Chance.

Ad

Die Partie in der zweiten Qualirunde am Mittwoch gegen Juvan begann dagegen äußerst ausgeglichen. Nach lediglich je einem Break auf beiden Seiten ging es beim Stand von 6:6 in den Tiebreak des ersten Satzes.

ATP München Comeback-Chance verspielt: Altmaier scheidet in München aus VOR 5 STUNDEN

Mit dem besseren Ende für Petkovic, die nach 51 umkämpften Minuten Juvan den Aufschlag zum 7:4 abnahm und sich damit den ersten Durchgang sicherte.

Petkovic behält in Breakfestival die Nerven

Zu Beginn des zweiten Satzes wurde die Partie dann zu einem regelrechten Breakfestival: Beim Stande von 4:4 hatten beide Spielerinnen bereits je dreimal ihr eigenes Aufschlagspiel abgegeben.

Petkovic zeigte sich davon jedoch unbeeindruckt, holte sich im Anschluss das nächste Break zum 5:4 aus ihrer Sicht und verwandelte wenig später nach insgesamt 1:37 Stunden bei eigenem Service ihren ersten Matchball zum Sieg.

In der ersten Runde von Madrid trifft die Nummer 67 der Welt nun auf die US-Open-Finalistin Fernandez (Kanada). Petkovic ist die einzige deutsche Teilnehmerin in der spanischen Hauptstadt.

Das könnte Dich auch interessieren: Zverev fassungslos nach Aus: "Das war bodenlos von mir!"

Genialer Lob: Rune lässt Zverev keine Chance

WTA Madrid Swiatek sagt Madrid-Teilnahme ab: "Mein Körper braucht eine Pause" VOR 5 STUNDEN