Petkovic hatte in Madrid ihr Comeback nach einer Adduktorenverletzung gegeben und setzte sich in der Qualifikation durch.

Die Weltranglisten-64. hatte zuvor das Turnier in Charleston/South Carolina und die Partie im Billie-Jean-King-Cup in Kasachstan ausgelassen. Als Höhepunkt der Sandplatzsaison warten die French Open in Paris (ab 22. Mai) auf die frühere Top-10-Spielerin.

(SID)

