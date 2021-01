Seit der Ankunft Down Under hatten die Tennisprofis dem Neustart entgegengefiebert. Maximal fünf Stunden täglich durften sie für Trainings und Behandlungen raus - die restliche Zeit mussten sie im Hotelzimmer mit Serien, Videospielen oder Workouts totschlagen. Nun hat die heiße Phase zur Vorbereitung auf die Australian Open (ab 8. Februar) begonnen.

Die Männer starten am Dienstag mit dem ATP Cup in den Spielbetrieb. Am Start für Deutschland sind dabei Alexander Zverev, Jan-Lennard Struff sowie die French-Open-Gewinner Kevin Krawietz/Andreas Mies im Doppel.