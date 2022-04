Erst Anfang März hatten Siegemund/Zvonareva beim Turnier in Lyon triumphiert, als Siegemund ihr Comeback nach einer Knie-OP gab. Beide gewannen 2020 auch zusammen die US Open und stehen nach zehn gemeinsamen Events damit nun bei drei Trophäen.

Siegemund hätte "nie erwartet", so schnell nach ihrer Rückkehr auf die Tour wieder so erfolgreich zu sein: "Es ist einfach so schön, sich ohne Schmerzen bewegen zu können, sich zu konzentrieren und gutes Tennis zu spielen."

Die French-Open-Viertelfinalistin im Einzel von 2020 ist auch Teil des deutschen Teams, das am 15. und 16. April in Nur-Sultan gegen Kasachstan um den Einzug in die Finalrunde beim Billie Jean King Cup kämpft.

(SID)

