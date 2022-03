Im Laufe des vergangenen Jahres hatte Osaka nur einziges Mal ein Viertelfinale eines WTA-Turniers erreicht: beim Warm-up-Turnier in Melbourne vor den Australian Open im Januar. Davor hatte sie bei den Miami Open 2021 zuletzt im Viertelfinale gestanden.

In der Weltrangliste sackte die ehemalige Nummer eins der Welt nunmehr bis auf Rang 77 ab. Nach ihrer Drittrundenniederlage bei den US Open im zurückliegenden September hatte die 24-Jährige unter Tränen eine Tennispause angekündigt und offen über mentale Probleme gesprochen.

Im vergangenen Jahr war Osaka im Viertelfinale von Miami an Maria Sakkari 0:6, 4:6 gescheitert. "Es ist ziemlich lustig für mich, denn vergangenes Jahr habe ich es hier auch ins Viertelfinale geschafft", erklärte Osaka nun und ergänzte: "Das war, nachdem ich die Australian Open gewonnen hatte und ich war nicht so dankbar. Ich habe irgendwie erwartet, zu gewinnen."

Kerber verliert Kracher gegen Osaka in Miami

Osaka greift nach Turniersieg

Nun hat Osaka in Miami den Spaß und die Leichtigkeit wiedergefunden - und greift nach dem ersten Turniersieg seit den Australian Open im vergangenen Jahr.

Ihre drei Siege bei den Miami Open - unter anderem beim 6:2, 6:3 gegen Angelique Kerber - fuhr die Japanerin allesamt in zwei Sätzen ein.

In der Runde der letzten acht trifft sie nun auf die US-Amerikanerin Danielle Collins. Die Nummer elf der Weltrangliste war ob der wieder erstarkten Gegnerin voll des Lobes. "Wenn Naomi ihr bestes Tennis spielen, ist sie sehr sehr schwer zu schlagen", sagte die 28-Jährige.

Sollte Osaka den Titel in den USA gewinnen, würde sie in der Weltrangliste wieder in die Region der Top 30 rücken.

