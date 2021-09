Nachdem die Saison für Naomi Osaka mit dem Gewinn der Australian Open sportlich perfekt begonnen hatte, lief es zuletzt gar nicht mehr.

Bei den French Open entschied sich die 23-Jährige für einen Medien-Boykott und stieg nach der 2. Runde aus dem Turnier aus. Osaka sprach offen über ihre Probleme mit Depressionen und begründete ihren Boykott der Presse auch damit, sich mental schützen zu müssen.

Auf Wimbledon verzichtete der Superstar danach, bei den Olympischen Spielen in der japanischen Heimat schied sie in Runde zwei aus. Und auch bei den US Open lief es nun nur unwesentlich besser.

"Ich bin an einem Punkt, an dem ich versuche herauszufinden, was ich will", erklärte die viermalige Grand-Slam-Turniersiegerin nach dem 7:5, 6:7 (2:7), 4:6 gegen die erst 18-jährige Leylah Fernandez aus Kanada. Es sei daher nicht abzusehen, wann sie wieder auf der Tour aufschlage.

