Während des Matchs rief sie in Richtung ihres Trainers: "Warum bin ich hier?" Den ersten Satz hatte sie 2:6 verloren. Nach dem Spielball zum 0:3 im zweiten Satz beendete sie dann das Match nach 45 Minuten, schüttelte die Hände ihrer Gegnerin und der Schiedsrichterin.

Ein Grund für ihren plötzlichen Rückzug war nicht erkennbar, auch die Stuhlschiedsrichterin und Azarenkas 16 Jahre alte Gegnerin blieben irritiert zurück. "Ich weiß nicht, was am Ende passiert ist", sagte Fruhvirtova nach dem Spiel.

In einem Statement erklärte Azarenka ihren Rückzug später. "Ich hätte heute nicht auf den Court gehen sollen. Die vergangenen Wochen waren sehr stressig in meinem Leben", so die zweimalige Australian-Open-Siegerin. In der ersten Runde profitierte Azarenka noch von einem Freilos. In der zweiten Runde in Miami hatte sie die Russin Ekaterina Alexandrova in einem engen Match dann 6:4, 2:6, 7:6 niedergerungen - ein Duell, das sie "so viel gekostet hat", wie sie erklärte.

Dennoch habe sie vor dem Publikum spielen wollen, "das mich durch das erste Spiel getragen hat", sagte Azarenka. "Ich wollte rausgehen, aber es war ein Fehler. Ich hoffe, dass ich eine Pause machen und dann zurückkommen kann", so die 32-Jährige.

Azarenka: "Es war ein Fehler"

Die ehemalige Nummer eins der Welt entschuldigte sich bei den Zuschauern: "Was passiert ist tut mir Leid für die Fans, weil Ihr mich sehr angetrieben habt. Es war der einzige Grund, warum ich auch den Platz gegangen bin. Ich muss und werde daraus lernen."

Abschließend richtete sie einige Worte an Fruhvirtova. "Ich möchte meiner Gegnerin gratulieren und wünsche ihr viel Erfolg für dieses Turnier und den Start ihrer Karriere", so die derzeitige Nummer 16 der WTA-Rangliste.

Vor dem Turnier in Indian Wells äußerte sich Azaranka zur russischen Invasion in die Ukraine und sagte, sie sei daher "am Boden zerstört".

