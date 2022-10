"Ich hoffe, ich kann etwas beitragen", ergänzte die Polin im Interview mit "Canal+".

Auf dem Platz hatte eine sichtlich emotionale Swiatek nach ihrer Niederlage erklärt: "Ich möchte mich bei meinem Team und meinem Vater bedanken, der ausnahmsweise hierher gekommen ist. Montag ist der Welttag der mentalen Gesundheit. Ich werde das gesamte Geld, das ich bei diesem Turnier verdiene, an eine gemeinnützige Organisation in Polen spenden, die sich mit diesem Thema beschäftigt", so die 21-Jährige.

Auf der Pressekonferenz meinte die Polin zudem: "Ich wollte hier wirklich gut spielen, um eine große Menge Geld zu spenden und ich bin ziemlich glücklich, dass ich das tun konnte."

Swiatek erhielt für ihren Finaleinzug in Ostrau über 100.000 Euro als Preisgeld, das nun Menschen in Not zugutekommt.

"Ich möchte wirklich das Bewusstsein schaffen und die Leute wissen lassen, dass sie Hilfe brauchen, wenn sie sie brauchen oder anderen helfen können, wenn sie Ressourcen haben. Ich bin sehr froh, dass ich meine Position auf diese Weise nutzen kann", sagte die dreimalige Grand-Slam-Siegerin.

