Auf Platz drei der ewigen Bestenliste liegt Tennis-Legende Björn Borg mit einer Quote von 82,4 Prozent (654 Siege - 140 Niederlagen).

Auf Position vier folgt der kürzlich zurückgetretene Schweizer Roger Federer (1251 Siege - 275 Niederlagen) und einer Siegquote von 82,0 Prozent.

Dahinter machen Jimmy Connors, John McEnroe, Ivan Lendl, Rod Laver, Pete Sampras und Boris Becker die Top Ten komplett. Abgesehen von Nadal und Djokovic steht somit kein aktiver Spieler unter den Besten dieser Kategorie.

Bei den Grand Slams hat der Serbe ebenfalls eine beeindruckende Quote. Von insgesamt 381 Spielen verlor Djokovic dort nur 47. Auch bei den Masters-Turnieren gab der 21-malige Grand-Slam-Sieger von 464 Matches lediglich 82 ab.

In Astana feierte Djokovic zudem seinen 90. Titel auf der ATP-Tour und sicherte sich damit auch endgültig die Teilnahme an den ATP-Finals in Turin (13. bis 20. November). Dort treten die besten acht Spieler der Saison gegeneinander antreten. Der Wimbledonsieger gewann das Turnier bereits fünf Mal (2008, 2012 bis 2015).