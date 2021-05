Publiziert 14/05/2021 Am 19:05 GMT

"Die Schmerzen wurden zu stark", sagte Barty am Freitag: "Es war wirklich wichtig, dass ich auf meinen Körper höre, da wir in zwei Wochen ein Grand-Slam-Turnier haben. Ich habe Vertrauen in mein Team. Wir wissen, wie wir mit dieser Verletzung umgehen müssen."

Beim Stand von 6:4, 2:1 aus Sicht von Barty bat sie zunächst um Unterstützung der Physiotherapeutin und gab die Partie dann nach kurzer Beratung auf. Die 25-Jährige war die Top-Favoritin auf den Triumph in Rom und kann in diesem Jahr bereits drei Turniersiege vorweisen.

