Das Männer-Trio trifft somit am Dienstag (7:30 Uhr live bei Eurosport) auf Taiwan mit Spitzenspieler Lin Yun-Ju, den Ovtcharov am Freitag im Bronze-Spiel mit 4:3 bezwungen hatte. "Das ist das schwerste Los, das man kriegen kann. Ich muss gegen Lin am absoluten Limit spielen, wenn ich da gewinnen will", sagte Ovtcharov.

Sollte Deutschland wie schon 2008 (Silber), 2012 und 2016 (jeweils Bronze) auf dem Podest landen, wäre Ovtcharov der erste Spieler der Geschichte mit sechs Olympia-Medaillen.

Im Tokyo Metropolitan Gymnasium blieb das deutsche Team ohne Satzverlust: Boll und Franziska (Düsseldorf/Saarbrücken) gewannen das Doppel gegen Joao Monteiro/Tiago Apolonia und schafften dabei das Kunststück, im ersten Durchgang sieben Satzbälle in Folge abzuwehren. Anschließend bezwang Ovtcharov Portugals Topspieler Marcos Freitas souverän, Boll machte gegen Apolonia alles klar.

In einem möglichen Halbfinale könnte es wie schon 2016 gegen Japan gehen, damals verloren Ovtcharov und Co. 1:3. Ziel ist das Traumfinale gegen China.

(SID)

