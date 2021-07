"Wir haben so hoch geführt am Ende, das ist für mich das Traurigste", sagte Solja tief enttäuscht: "Es war ein langer Weg bis hierher, wir haben uns auf dieses Turnier und diesen Moment vorbereitet, und am Ende verpassen wir die Chance, vielleicht eine Medaille zu gewinnen. Dass dieser lange Weg hier in Tokio so zu Ende geht, tut schon weh."

Franziska (Saarbrücken) und die Einzel-Europameisterin Solja (Langstadt) hatten zum Auftakt am Samstag ihre Pflichtaufgabe gegen die Kubaner Jorge Campos und Daniela Fonseca (4:0) souverän gelöst. Gegen den Ex-Düsseldorfer Mizutani, der 2016 in Rio Bronze gewonnen hatte, und die Weltranglistenzweite Ito hatten die Deutschen den Überraschungssieg auf dem Schläger, der letzte Punkt wollte ihnen aber nicht gelingen. Enttäuscht sackten sie nach der Niederlage zusammen.

Das Einzelturnier beginnt für die deutschen Spielerinnen und Spieler erst in der 3. Runde am Montag, dann sind auch Rekordeuropameister Timo Boll (Düsseldorf) und Dimitrij Ovtcharov (Hameln), Bronzemedaillengewinner von London 2012, im Einsatz. Bei den Frauen treten Sportsoldatin Solja und Han Ying (Düsseldorf) für Deutschland an. Zudem stehen in der zweiten Woche die Team-Wettbewerbe an.

(SID)

