Die Serben legten gegen Griechenland, das als einzige Mannschaft im olympischen Turnier bislang ungeschlagen war, im ersten Viertel schwungvoll los. Die Drei-Tore-Führung bedeutete im Tatsumi Water Polo Centre jedoch keineswegs eine Vorentscheidung. Griechenland glich zwischenzeitlich aus, am Ende hatte der Favorit aber das bessere Ende für sich.

In der japanischen Hauptstadt standen Entscheidungen in insgesamt 339 Wettbewerben an. Die Sommerspiele der 32. Olympiade werden am Sonntag mit der Schlussfeier im Olympiastadion beendet.

(SID)

Olympia - Wasserball Wasserball: US-Frauen gelingt Gold-Hattrick VOR 21 STUNDEN

Das könnte Dich auch interessieren: Annika Schleu im Interview über Details zum Reit-Drama

Letzte Gold-Entscheidung: Serbien wiederholt Olympiasieg im Wasserball

Olympia - Wasserball Letzte Gold-Entscheidung: Serbien wiederholt Olympiasieg im Wasserball VOR EINER STUNDE