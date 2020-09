Mit nur fünf Fahrzeugen ist die auf dem Sterbebett befindliche LMP1-Kategorie so dünn besetzt wie nie zuvor. Zwar haben zumindest die Toyota TS050 Hybrid und Rebellion R13 in den vergangenen Jahren ein Maß an Zuverlässigkeit erreicht, das die Siegchancen für LMP2-Fahrzeuge sinken lässt. Doch in Le Mans weiß man nie.