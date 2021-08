WEC

24-Stunden-Rennen von Le Mans: LMP2-Team um Robert Kubica verliert Sieg in der letzten Runde

Was für eine letzte Runde bei den 24 Stunden von Le Mans: Während Toyota in der Hypercar-Klasse einem souveränen Doppelsieg entgegenfährt, wird es in der LMP2 dramatisch. In den Esses rollt der führende WRT-Oreca #41 (Robert Kubica/Louis Deletraz/Yifei Ye) und gibt den Klassensieg aus der Hand. So liefern sich der WRT-Oreca #31 und der Jota-Oreca #28 ein Duell um den Sieg. Die letzte Runde.

00:04:20, vor 39 Minuten