WEC

24h von Le Mans: Gefährliches Manöver an der Ziellinie bringt Fahnenschwinger in Gefahr

Das 24-Stunden-Wettrennen in Le Mans geht beinahe mit einem Fotofinish und einem verletzten Fahnenschwinger zu Ende. Ein riskantes Manöver bringt den Fahnenschwinger an der Ziellinie in Gefahr.Bei der ersten Ausgabe mit den neuen Hypercars siegte der Toyota #7 (Mike Conway/Kamui Kobayashi/José María López) nach 371 Umläufen mit zwei Runden Vorsprung. Das Finish im Video.

00:00:11, vor 30 Minuten