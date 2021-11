"Wir haben ein bisschen darüber gesprochen", meinte Verstappen. "Hypercars kommen jetzt, aber es braucht noch ein paar Teilnehmer, um sich voll zu etablieren. Ich denke, dass es noch ein paar Jahre dauert, bis ich ein echtes Bild davon habe, was ich möglicherweise in Le Mans machen möchte. Aber das ist definitiv etwas, das ich in der Zukunft machen möchte", betonte der Red-Bull-Pilot. "Und es wäre natürlich toll, wenn ich es zusammen mit meinem Dad machen könnte."

Die Hypercar-Klasse feierte in diesem Jahr ihr Debüt in Le Mans. Toyota und Glickenhaus waren die einzigen Teilnehmer, doch in den kommenden Saisons sollen einige Hersteller folgen.

Peugeot wird 2022 dazustoßen, Ferrari hat für 2023 ein Programm geplant. Audi, BMW, Porsche, Acura und Cadillac sollen zudem in dem Jahr der Schwesterklasse LMDh beitreten.

Red Bull hatte dank seiner Beziehung mit Aston Martin bereits Verbindungen nach Le Mans. Das endete allerdings nach der Übernahme durch Lawrence Stroll und dem Rebranding des Racing-Point-Rennstalls.

Jos Verstappen gibt Rallyedebüt

Max' Vater Jos steht derweil mit 49 Jahren vor einer Rückkehr in den Motorsport. Der ehemalige Formel-1-Fahrer war seit den 24 Stunden von Le Mans 2009 nicht mehr aktiv, wird aber noch in diesem Monat sein Rallyedebüt geben - bei der Jack's International Drenthe Rally in Assen.

Im Januar wird er dann zusammen mit Thierry Vermeulen (dem Sohn von Max' Manager Raymond Vermeulen) und zwei weiteren Fahrern das 24-Stunden-Rennen von Dubai in einem Porsche GT3 bestreiten. Max hofft, dass sich sein Vater beim Comeback in der Rallye gut schlagen wird, "da er das sehr ernst nimmt".

"Selbst heute hat er mir wieder Videos und Bilder geschickt, weil er wieder testen war", sagte der Niederländer. "Er ist schnell, also bin ich sicher, dass er sich gut schlagen wird. Natürlich ist das neu für ihn, jemanden neben sich sitzen zu haben, der ihn navigiert, aber ich denke, die Rallye ist sein Stil. Ich bin gespannt auf das Ergebnis, aber er wird das schon gut machen."

