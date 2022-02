Der achtmalige Rallye-Weltmeister wird einen Boliden der LMP2-Klasse steuern. In dieser Kategorie war in den vergangenen beiden Jahren die Deutsche Sophia Flörsch für Richard Mille in Le Mans angetreten, jeweils in einem reinen Frauenteam. LMP2 ist die zweithöchste Leistungsstufe in der Langstrecken-WM unterhalb der Hypercars.

Ogier wird am 11./12. Juni mit Lilou Wadoux und Charles Milesi ein französisches Mixed-Team bilden. "Die Wahrscheinlichkeit, dass ich auf der Langstrecke erfolgreich bin, ist momentan noch ziemlich gering", sagte Ogier: "Das ist eine Herausforderung, die mir gefällt. Ich gehe entspannt an die Sache, ich muss nach meinen Leistungen im Rallye-Sport nichts mehr beweisen."

Ad

Ogier hatte dort im vergangenen Jahr mit Toyota seinen achten WM-Titel gewonnen, in dieser Saison tritt er nur bei ausgewählten Rallyes an. Zum Auftakt in Monte Carlo musste er sich Rekordweltmeister Sébastien Loeb (47) geschlagen geben, der ebenfalls als Gaststarter dabei war.

Rallye Boutron nach Explosion bei der Dakar: "Meine Beine sind gerettet" 27/01/2022 AM 21:52

Toyota indes dominiert in Le Mans seit Jahren die höchste Kategorie, gewann den Klassiker zuletzt viermal in Folge. Ogier hat auch das Hypercar der Japaner bereits getestet, "aber es wäre nicht schlau, mich in Le Mans sofort in einen Toyota zu setzen. Ich muss mich hereinarbeiten und schauen, was in Zukunft möglich ist."

Das könnte Dich auch interessieren: Saudi-Arabiens erste Rennfahrerin träumt von Le Mans

(SID)

Auto-Highlights, 11. Etappe: Loeb mit Zeitstrafe - Sainz siegt

Rallye Monte Carlo Loeb gewinnt nach dramatischem Schlusstag: "Großartiger Kampf" 23/01/2022 AM 15:01