"Ich bin mein ganzes Leben lang damit aufgewachsen. Ich bin mit der Veranstaltung sehr vertraut. In meinem Alter daran teilzunehmen und zu wissen, dass ich das Glück habe, Teil der Geschichte dieser Veranstaltung zu sein, ist etwas ganz Besonderes für mich", ergänzte der Teenager.

Das Rennen biete "eine Menge Herausforderungen. Man muss wirklich versuchen, gegen das Auto anzukämpfen. Wenn man mit 180 km/h durch die Kurven fährt, bringt man das Auto an sein Limit und das ist das Besondere an dieser Strecke."

Er könne in Le Mans besondere Dinge lernen, erklärte Pierson zudem.

"Die Strecke bietet ihre eigenen Herausforderungen auf einzigartige Weise. Für ein Rennen wie dieses ist es schwer, zu trainieren, da es so lang ist. Die mentalen Anforderungen können eine ziemliche Herausforderung für das Training sein", meinte der 16-Jährige bei Eurosport.

Josh Pierson ist der jüngste Starter bei den 24h von Le Mans Fotocredit: Getty Images

Vater Greg Pierson auch großer Fan von Le Mans

Auch Vater Greg schwärmt von dem Event. "Hierher zu kommen war für mich ein Punkt auf meiner Wunschliste, nur um dieses Rennen zu sehen. Ganz zu schweigen davon, hierher zu kommen und deinen Sohn zu sehen", so Papa Pierson. Sein Sohn werde zudem oft älter eingeschätzt: "Die Leute reden oft davon, wie reif und ruhig er ist, über sein Alter hinaus. Ich glaube nicht, dass ich bisher einen anderen Fahrer am Funk erlebt habe, der so ruhig ist wie er, egal was im Rennen passiert."

Pierson Junior geht bei den 24 Stunden von Le Mans in der LMP2-Klasse an den Start. Das Cockpit im Auto mit der Startnummer 23 von United Autosports USA teilt sich der Amerikaner mit Alex Lynn und Oliver Jarvis.

