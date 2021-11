Der Toyota-Fahrer starb noch an der Unfallstelle, Ruggs wurde mit nicht lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Bei Eintreffen der Beamten habe der NFL-Profi "Anzeichen von Beeinträchtigung" gezeigt. Ruggs werde "wegen Trunkenheit am Steuer mit Todesfolge angeklagt", teilte die Las Vegas Metro Police Department mit.

Ad

Laut Staatsanwaltschaft war Ruggs kurz vor dem Zusammenstoß in seiner Corvette mit 156 Meilen pro Stunde (rund 250 km/h) unterwegs. Sein Blutalkoholwert lag bei 1,61 Promille. Außerdem habe sich im Wagen eine geladene Waffe befunden.

American Football US-College feuert Trainerteam aufgrund verweigerter Impfung 19/10/2021 AM 08:07

Die Raiders hatten am Dienstag lediglich bestätigt, dass Receiver Ruggs, den der Klub 2020 an zwölfter Stelle in der ersten Draftrunde ausgewählt hatte, am Unfall beteiligt war: "Wir sind gerade dabei, weitere Informationen zu erhalten und werden uns nicht weiter dazu äußern."

Das könnte Dich auch interessieren: Brady erreicht Meilenstein - kuriose Verhandlungen mit einem Fan

(SID)

American Football NFL-Spiel in Deutschland: Drei Stadien auf der Shortlist 12/10/2021 AM 10:47