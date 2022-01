Tampa Bay glich zunächst im Schlussviertel einen 13:27-Rückstand aus und wähnte sich bereits in der Verlängerung. Doch ein verwandeltes Field Goal vier Sekunden vor dem Ende von Rams-Kicker Matt Gay verhinderte eine fulminante Aufholjagd des Titelträgers.

Nach "ESPN"-Informationen hat der Quarterback bislang nicht entschieden, ob er seine Traumkarriere fortsetzen wird. Brady (44) hat zwar stets betont, noch mit 45 und darüber hinaus spielen zu wollen, der Franchise aber noch keine Zusage gegeben. Sein Vertrag läuft bis zum Ende der kommenden Saison.

Noch dramatischer verlief die Partie zwischen den Kansas City Chiefs um Quarterback Patrick Mahomes und den Buffalo Bills um Josh Allen. In den letzten Minuten der regulären Spielzeit wechselte die Führung mehrfach, die Chiefs erzwangen mit einem Field Goal mit auslaufender Uhr das 36:36 und damit eine Verlängerung.

Dort machte ein Touchdown von Travis Kelce alles klar (42:36). Gegner im AFC Final ist das Überraschungsteam der Cincinnati Bengals, die bei den topgesetzten Tennessee Titans 19:16 gewannen.

Brady folgt Rodgers in die Sommerpause

Mit Brady, siebenmaliger Super-Bowl-Sieger, hat es in der Meisterrunde den nächsten Star-Quarterback erwischt.

Bereits im Achtelfinale war Ben Roethlisberger in seinem letzten NFL-Spiel mit den Pittsburgh Steelers gescheitert, am Samstag erwischte es Aaron Rodgers und die in der NFC topgesetzten Green Bay Packers beim 10:13 gegen die San Francisco 49ers. Rodgers (38) ließ nach der Niederlage seine Zukunft offen.

Die Rams treffen am kommenden Wochenende im NFC Final auf die 49ers um den deutschen Linebacker Mark Nzeocha.

