Bahnradsport

Bahnrad-EM 2022 in München: Weltmeisterin Letizia Paternoster muss nach Massensturz verletzt aufgeben

Bitteres Ende der EM in München für die Weltmeisterin im Ausscheidungsfahren, Letizia Paternoster: Die Italienerin crasht bei einem Massensturz schwer und muss verletzt aufgeben. Die 23-Jährige erleidet einen Bruch des rechten Schlüsselbeins und eine Gehirnerschütterung. An den Unfall kann sie sich später nicht erinnern. "Ich versuche zu lächeln und an die großen Ziele zu denken", schrieb sie.

00:04:37, vor 2 Stunden