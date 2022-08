Bahnradsport

München 2022 - Bahnrad-EM: Geniale Taktik der Deutschen führt zu Silber für Dörnbach im Keirin

Geniale Taktik der Deutschen: Marc Jurczyk und Maximilian Dörnbach setzen sich von Beginn an an die Spitze im Keirin-Finale und machen den Weg für die Kontrahenten so zu. Am Ende reicht es für Dörnbach zu Silber, Jurczyk wird Sechster.

00:01:49, vor 19 Minuten