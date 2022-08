Bahnradsport

Emma Hinze rast mit hauchdünnem Vorsprung zu EM-Gold im Sprint - Lea Sophie Friedrich verpasst Medaille

Emma Hinze gewinnt bei der Bahnrad-EM 2022 in München in einem packenden Sprint-Duell mit Mathilde Gros ihr drittes Gold bei dieser Europameisterschaft. Drei Läufe liefern sich beide ein packendes Duell - am Ende entscheidet ein Foto-Finish. Lea Sophie Friedrich verliert dagegen den Zweikampf mit der Niederländerin Laurine van Riessen um Bronze.

