Bahnradsport

Emma Hinze holt auch EM-Gold im Sprint - unglaubliches Foto-Finish gegen Mathilde Gros aus Frankreich

Emma Hinze macht bei der Bahnrad-EM 2022 in München im Rahmen der European Championships ihren Titel-Hattrick perfekt - die Hildesheimerin gewinnt nach Olympia-, und WM- auch den EM-Titel. Im entscheidenden dritten lauf des Sprints gibt es gegen Mathilde Gros aus Frankreich ein echtes Fotofinish auf der verkürzten Bahn an der Messe München. Für Hinze ist es auch der dritte EM-Titel in München.

00:03:35, vor 19 Minuten