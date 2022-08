Bahnradsport

European Championships München - Bahnrad-EM: Gold für deutschen Frauen-Vierer

Traumstart für die deutschen Bahnrad-Asse bei den Europameisterschaften in München: Der Gold-Vierer von Tokio hat seine Erfolgsserie fortgesetzt und sich den nächsten Titel in der Mannschaftsverfolgung gesichert. Nach Erfolgen bei den Olympischen Spielen in Japan und der WM wiederholte das Quartett um Lisa Brennauer den EM-Triumph aus dem Vorjahr und wurde seiner Favoritenstellung erneut gerecht.

00:04:46, vor 19 Stunden