Bahnradsport

European Championships München: Mieke Kröger schlägt Lisa Brennauer - so lief das deutsche EM-Finale

Olympiasiegerin Lisa Brennauer hat ihre erfolgreiche Bahnrad-Karriere mit einer weiteren Medaille beendet. Die 34-Jährige aus Kempten gewann am Samstag Silber in der Einerverfolgung bei den Europameisterschaften in München. Brennauer musste sich im deutschen Finale etwas überraschend ihrer Vierer-Teamkollegin Mieke Kröger geschlagen geben.

00:04:27, Gestern Um 16:52